Danse : Le Bénin célèbre Germaine Acogny

La chorégraphe sénégalaise Germaine Acogny, mondialement connue, sera honorée par son pays d'origine, le Bénin, en marge de la fête d'indépendance de ce pays.





Le talent indiscutable de la fondatrice de l’Ecole des Sables, Germaine Acogny, sera célébré dans tout le pays. Des hommages bien mérités de son pays d’origine qui reconnaît son impact et le magnifique travail accompli dans le milieu artistique et dans la danse contemporaine en Afrique et dans le reste du monde.





Celle qui fut sacrée Lionne d’or sera sur scène à Cotonou, le 1er août prochain, pour l’anniversaire de l’indépendance du Bénin.