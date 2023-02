[Vidéo] Décédé ce lundi : Tout sur Ismaël Touré…

Ismaela Toure des Touré Kunda

Le monde de la musique est attristé par la mort du membre fondateur du mythique groupe Touré Kunda, Ismaël Touré. Ses frères et lui ont écrit les plus belles pages de la musique sénégalaise et africaine dans les plus grandes scènes du monde du monde avec des œuvres musicales vendues à des millions d'exemplaires sur toute la planète.





Ismaël Touré, la pièce maîtresse du groupe, débarque en France en 1975, après son passage fulgurant dans le groupe West Africa Cosmo, une formation musicale qui faisait du jazz à l'époque. Ismaël fait appel à son frère Sixu, histoire de faire une collaboration ensemble qui démarre en 1977 à travers ‘’Mandinka Dong’’ la danse mandingue. Ils ont produit leur premier album intitulé "Ismaila do Sixu" sorti en 1979. Ils ont conquis le public parisien à l'occasion du festival Africa Fête piloté à l'époque par le géant Mamadou Konté. Ismaila et son frère continuent de séduire un grand public durant un mois à la salle Dunois de Paris avec le phénomène Touré Kunda qui était en gestation.





Consécration mondiale





En 1980, Ismaila et son frère enregistrent leur deuxième album "Emma Africa", dans un style reggae jamaïcain. Le noyau Touré Kunda prend forme peu après la sortie du deuxième album, avec l'autre frère Akhmadou Touré qui a rejoint la famille. La formation se taille sur une solide réputation sur les grandes scènes européennes. Les concerts se multiplient de 1980 à 1983. Touré Kunda rentre dans l'histoire des musiques du monde, en s'imposant dans toute la France et le reste du monde.





En 1985, le groupe Touré Kunda obtient un Disque d'or avec l'album live "Paris- Ziguinchor". Ismaila et ses frères donnent des concerts devant des milliers de personnes.





De retour au Sénégal, ils ont été accueillis comme des princes en Casamance, puis le président Abdou Diouf avec tous les honneurs. En 1986, une nouvelle consécration se présente avec leur troisième Disque d'or, grâce à l'album "Toubab Bi".





Leur succès est dû, selon certains spécialistes de la musique, au fait que les frères Kunda sont très ancrés dans leur culture mandingue. Ils chantent en langue locale le socé et travaillent sur des rythmes appartenant à d'autres communautés sénégalaises.





Ismaël Touré, un homme humble et disponible





Selon Guissé Pène, critique musical, le Sénégal vient de perdre l'un de ses illustres chanteurs qui ont fait rayonner l'Afrique à travers le monde grâce à des œuvres musicales qui les immortalisent aujourd'hui. "C'est une perte pour le Sénégal et l'Afrique. Ismaila et ses frères ont dignement représenté l'Afrique musicalement partout à travers le monde. Ils ont fait la fierté de tout un continent. Ismaila était une personne humble et disponible bien qu'il était une grande star, mais c'était un véritable saint", confie-t-il.





Avis partagé par le l’animateur culturel Michael Soumah de la RTS qui a eu l'honneur de présenter le Touré dans une émission à la radio. "Ismaila a marqué l'histoire de la musique populaire au Sénégal et en Afrique. Touré Kunda était un grand groupe qui représentait l'Afrique. Ismaila a été le maître d'œuvre de plusieurs belles époques du groupe. Donc, sa mort constitue une réelle perte pour le monde de la musique. Espérons que l'héritage soit assuré par les enfants Daby et Modou Touré", a-t-il déclaré.





Avec une discographie riche d’une vingtaine de disques, Touré Kunda est l'un des rares groupes à glaner des distinctions jamais remportées par un groupe africain de leur génération.





Seneweb présente ses sincères condoléances à la famille d’Ismaila et au monde de la culture.