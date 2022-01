Docta, artiste: "On doit bannir le troisième Mandat en Afrique !"

De son vrai nom Amadou Lamine Ngom plus connu sous le diminutif de Docta son nom artiste, il est l'un des pionniers du graffiti au Sénégal, très réputé par son talent de bien soigner les murs avec de belles fresques murales qui sensibilisent le grand public sur beaucoup de thèmes. Barbe soigneusement taillée et longues dreadlocks enveloppées dans un tissu noir comme d'habitude, Docta se distingue des autres artistes grâce son charisme et son engagement à défendre les bonnes causes en sa qualité de leader d'opinion par ailleurs directeur du festival international Festigraff en Afrique de l'ouest. Il obtient une célébrité grandissante avec ses œuvres exposées partout dans les plus grandes galeries au monde.





Dans le cadre d'un entretien avec Seneweb, l'artiste a saisi l'occasion de vendre la mèche sur le troisième mandat qui est devenu un inquiétant en Afrique.