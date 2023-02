Décès de la réalisatrice Safy Faye : Le Ministre de la Culture salue la mémoire d'une pionnière du cinéma sénégalais

Le Sénégal a perdu une de ses figures les plus marquantes de la culture à travers le rappel à Dieu de la réalisatrice, Safy Faye. Cette dernière a signé les plus belles pages de l’histoire du cinéma sénégalais et africain. Elle est classée dans la catégorie des pionnières du 7ème art en Afrique. Elle a laissé à la postérité des films tels que ''La passante'', Lettre paysanne (Kaddu Beykat), et tant d'autres réalisations. Elle est décédée le mercredi 22 février 2023 à Paris à l’âge de 80 ans.



« Mane nobiscum, Safy Faye », Reste avec nous, Safy Faye ! Hélas, cette parole est vaine, car notre grande Cinéaste a vécu. S’il est vrai que, avec cette disparition qui nous émeut, le Sénégal et son cinéma sont abattus de ce deuil, l’Afrique et son Septième Art partagent, sans conteste, la douleur énorme qui s’est abattue sur nous ce matin », lit-on dans le communiqué où il est aussi mentionné : « Comme un signe du destin, Safy a choisi, en retournant au Ciel, la veille de l’ouverture du Festival panafricain de cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO), de s’élever ainsi avec le rideau et de fixer, à jamais, son nom sur les écrans, sur tous les écrans qui reflètent les images du talent voire du génie créateur de l’Afrique », lit-on dans le communiqué.



Le Ministre, Aliou Sow, au nom de Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République, du Gouvernement, de toute la grande famille du Cinéma et de la Culture, a présenté les condoléances à la famille de Safy Faye et à toute l’Afrique du Cinéma et de l’audiovisuel. « Que la terre lui soit légère », a-t-il formulé.