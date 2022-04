Décès de Rudy Gomis: Abdoulaye Diop salue la mémoire d’une “figure de proue de la musique sénégalaise”

Le ministre de la Culture Abdoulaye Diop rend hommage au chanteur Rudy Gomis

Le ministre de la Culture et de la Communication a rendu hommage à Rudy Gomis après l'annonce de son décès." C’est avec une grande tristesse et une profonde consternation que j’ai appris le rappel à Dieu de notre compatriote Rudy Gomis, une des figures de proue de la musique sénégalaise". " Rudy rejoint aujourd’hui Laye Mboup, Ndiouga Dieng, Barthélémy Atisso, Balla Sidibé, Issa Cissokho, Médoune Diallo ses compagnons de la grande épopée du Baobab auprès du Seigneur. Je prie pour le repos éternel de leurs âmes au paradis céleste", a indiqué Abdoulaye Diop." En cette circonstance douloureuse, j’exprime, au nom du Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Protecteur des Arts et des Lettres, du Gouvernement du Sénégal et en celui de la communauté artistique et culturelle, mes condoléances sincères à la famille éplorée et au peuple sénégalais", a-t-il ajouté .