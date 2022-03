Décès de Thione Ballago Seck, un an déjà !

Un an jour pour jour que disparaissait le parolier de la musique sénégalaise Thione Ballago Seck, lead vocal du groupe Raam Dan. En ce jour anniversaire de son décès, de nombreux fans se souviennent du chanteur qui a marqué des générations de mélomanes.



Ce lundi 14 mars marque le premier anniversaire de la mort de Ballago, celui qui a écrit son histoire d'une encre indélébile à travers des chansons de sagesse pleines d'enseignement.