Découvrons Ashs The Best : Dibèer, un pur délice musical

Ashs The Best, meilleur artiste de l’année 2021 s’impose de plus en plus sur la scène musicale sénégalaise. Après avoir reçu le trophée du meilleur artiste de l’année, il revient avec un “Dibèer”. Un album présenté comme une maturité sans commune mesure par Trace Senegal. Ashs met en accord, une fois de plus les mélomanes, avec 11 morceaux sortis ce 11 juin 2021 sur l’ensemble des plateformes musicales.

Allant de “Gorr” qui est un hommage à Mame Cheikh Ibrahima Fall, passant par “Xeel ak Xol” qui parle d’amour et de raison ou Yaye Dior qui est un hommage à nos mères, Ashs entre par la grande porte dans la cour des grands. D’ailleurs, certains le comparent déjà à Wasis Diop, Souleymane Faye ou Ismaela Lo.



Sa particularité: Ashs est à l’aise dans de nombreux genres musicaux. Il excelle aussi bien dans le hip hop que dans la world Music.







Issu d’une famille de musiciens





De son vrai nom Elhadj A. Thiaré, il est né le 29 janvier 1998 à Pikine, est le fils d’un ancien artiste qui faisait partie du groupe de reggae sénégalais « Niominka Bi ».





C’est la raison pour laquelle Ash The best s’est très tôt intéressé à la musique. Mais, c’est seulement en 2013 qu’il se lance dans sa passion, s’initie aux lyrics et aux rimes.





Talentueux, il remporte en 2017 le titre de «meilleure révélation de l’année », décerné par le site rapdjoloff.com avec son premier single « My Nigga ». Il a également été plusieurs fois finaliste du concours « Flow up ».





Grâce aussi à sa voix suave, il a chanté la B.O de la série Karma intitulée «Demb wetona».





Il faut le reconnaître, Ash The Best a un style particulier. Quant à sa musique, elle relate la vie quotidienne, son enfance, ses passions. Dibèer en est une parfaite illustration.

Il y a de cela quelques mois il a organisé son premier concert dans un hôtel de la place. Pari réussi pour son baptême de feu car les amoureux de la bonne musique lui ont répondu en masse.







Aujourd’hui, le chanteur aux fins dreadlocks et petites lunettes est prêt pour une carrière internationale. Quant au public sénégalais, il l’a déjà déjà conquis.