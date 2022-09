Décret n° 2022-1684 : Le Président Macky Sall renouvelle sa confiance à la SODAV

Le Président Macky Sall renouvelle l'agrément de la Sénégalaise du Droit d'Auteur et des Droits voisins (SODAV) pour une durée de cinq ans. Ainsi, le chef de l'État renouvelle sa confiance à ladite structure.





