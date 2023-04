Destination Sénégal : Penda Mbaye en parade dans la capitale française pour vendre le "Taaru Sénégal"

Bientôt deux ans que cet art culinaire sénégalais appelé ‘’Ceebu Jën’’ (riz aux poissons) a été classée au patrimoine culturel immatériel par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) grâce à sa popularité au Sénégal et dans le reste du monde. Ce plat national du Pays de la Teranga, créé par la Saint-Louisienne Penda Mbaye, est désormais au cœur du registre des arts culinaires du monde.





Dans le but de vendre la destination et l'image du Sénégal à l'échelle mondiale avec le concept "Ceebu Jën", Marietou Tamba, la lauréate du dernier concours, et ambassadrice du tourisme sénégalais au siège de l'UNESCO à Paris, a paradé devant des milliers de personnes, pour promouvoir le "Ceebu Jën" et la beauté de la femme sénégalaise.





Aux Champs Élysées, à la tour Eiffel, en passant par l'Arc de Triomphe, Penda Mbaye a attiré l'attention de la presse française, parée aux couleurs du Sénégal.





Penda Mbaye est attendue dans d'autres villes européennes, histoire de partager la gastronomie sénégalaise, à l'occasion de rencontres culturelles en Belgique et dans le reste de l'Europe.