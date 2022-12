Diouly Dieng, réalisateur de “El Tactico" : “Le football va au-delà même de la famille. C’est la vie qu’on peut lire à travers le foot”

Diouly Dieng, Realisateur de El Tactico

Avec plus de 15 ans d’expériences dans le monde du cinéma et de l’audiovisuel, il a cheminé avec beaucoup de maisons de productions. De directeur de production dans des séries cultes comme Emprise saison 1, Maîtresse d’un Homme Marié saison 2, le trentenaire a gravi les échelons avant de fonder sa propre boîte en 2017. Dans sa production “El Tactico”, le réalisateur décrit le football comme l’essence de la vie, de la poésie, de l’art, de la philosophie et même de la beauté.





Pour Seneweb, il se livre à coeur ouvert.









Nous avons vu que avez eu à travailler dans les grosses productions telles que Maîtresse d’un Homme marié et Empire. Comment s’est faite votre intégration dans Marodi ?





J'ai eu un long parcours, très fructueux, avant de collaborer avec Marodi. J'y ai trouvé un personnel professionnel, dynamique avec qui nous avons eu les résultats que nous connaissons tous. Mass Ndour est un travailleur passionné et ouvert. Il a su transmettre cela à ses collaborateurs et partenaires. Je pense y avoir apporté également mon plus, en termes de savoir-faire technique et organisationnel. Disons entre Marodi et moi, nous nous sommes enrichis mutuellement. Et nous gardons de très bons rapports.





Qu’est-ce qui vous a motivé à créer votre propre maison de production ?





Vous savez au début quand vous sortez de l'école c'était soit rejoindre une chaîne de télévision ou faire une carrière solo dans le cinéma ou autre. Moi et quelques amis, nous avons opté pour l'entrepreneuriat. Ya pas de déclic, c'est une vision et un choix qu'on a fait depuis longtemps. On participe à des initiatives entrepreneuriales. L’idée de créer une entreprise date de 2010. Nous faisions des prestations par-ci par-là. Par exemple, nous avons conçu des produits tels que Dakar ne bosse pas qui étaient avant gardiste sur le web. Imaginez 15 milles vues en 2013, si on convertit, on serait à des centaines de milliers vues voire des millions aujourd’hui. Nous ne sommes pas nouveaux dans le paysage sauf que notre ligne était différente. Nous avons beaucoup collaboré avec le privé, dans les reportages et l'institutionnel.





Et finalement en 2017, nous avons officiellement lancé « Fii Rec ». Nous avons l'ambition de nous positionner sur le marché avec des produits de qualité. C’est vrai qu’il y a eu des hauts et des bas mais nous sommes toujours là. Et nous avons des projets pour le Sénégal et le monde.





Nous avons vu votre sketch « El Tactico » qui fait son effet surtout dans ce contexte marqué par la Coupe du Monde. Pourquoi le choix de ce titre ?





L’idée date de 2018 et pour rester dans l’esprit de champion d’Afrique, je l’ai contextualisé en lui donnant le titre de El Tactico pour rendre hommage à notre coach national, Aliou Cissé, alias El Tactico. Non seulement pour sa détermination, sa confiance pour les joueurs. Mais également pour sa bravoure, son abnégation et sa passion pour le football. Et je crois qu'avec tout ce que le Sénégal a pu réaliser sous sa tutelle, on ne pourra jamais le lui rendre la pareille. Aliou Cissé et son équipe ont réalisé le rêve de tout un peuple. Nous avons choisi de nommer El Tactico le titre de notre sketch pour le remercier.









“Nous voulons, avec ce projet, aborder une idée du football qui va bien au-delà de ce qui se passe sur le rectangle vert”









Pourquoi vous ne l’avez pas réalisé cette année-là, c’est-à-dire en 2018 ?





C’est vrai qu’on y avait pensé en cette période là. Cependant, il nous manquait quelque chose . L’idée est née d’une discussion avec un ami Racine Assane Demba avec qui je co-écris les scénarios. A cette époque (2018) le projet avait comme titre Coach Diego. Nous avons même tourné 6 épisodes avec d’autres acteurs très talentueux. Mais on ressentait toujours ce manquement-là.





Et comme une chance, en 2022, le Sénégal est champion d’Afrique et il est présent au Qatar nous ne voulions pas rater cette occasion. Ainsi, nous avons jugé le moment opportun d’autant plus que nous avons des acteurs qui ont participé sur de grosses productions et une équipe technique expérimentée et professionnelle sans compter les collaborateurs. Donc il fallait juste pousser pour enfin voir le projet se réaliser.





Quel est le message véhiculé dans ce sketch ? Qu’est-ce que vous voulez faire comprendre au Sénégalais et au monde en général ?





Il s’agit de parler des aspects techniques ou de l’organisation tactique d’une équipe de football à travers les péripéties d’une famille au quotidien. Mais plus que cela, nous voulons, avec ce projet, aborder une idée du football qui va bien au-delà de ce qui se passe sur le rectangle vert, toujours avec une dose d’humour. « El Tactico » parle des vertus du football, de l’éthique, du courage, de la générosité, de la résilience, de la poésie, de la philosophie, de l’humanisme, du soft-power que charrie ce sport.





Ce concept montre l’universalité du football, toutes les dimensions extra sportives qui mettent l’amour du ballon rond à la portée de tous. Mieux, dans cette production, nous cherchons à mettre en valeur les énergies positives et le dynamisme africain.









“Lorsque Didier Drogba entreprend d’œuvrer pour la réconciliation de son pays, coupé en deux par une crise aiguë, ce n’est pas que du foot”









Dans l’une vos épisodes El Tactico plus connu sous le nom de Sanekh plaide : « Le football est une école de la vie. Pour avoir du succès, le collectif doit primer sur les individualités. (…..) Seul on peut aller vite mais c'est ensemble qu'on va aller loin ». Pensez-vous que les lois du football peuvent aider dans la gestion de la famille?





Le football va au-delà même de la famille. C’est la vie qu’on peut lire à travers le foot. Lorsque le Sénégal bat la France en ouverture d’un Mondial ou lorsque l’Iran y rencontre les Etats Unis, c’est tout le poids de l’histoire, toute une question géopolitique qui joue.





Lorsque Didier Drogba entreprend d’œuvrer pour la réconciliation de son pays, coupé en deux par une crise aiguë, ce n’est pas que du foot. Il organise un match à Bouaké, contrée qui, à ce moment, échappe de fait à tout contrôle de l’Etat ivoirien. Le sentiment d’appartenance à une même nation que ces quatre-vingt-dix minutes de bonheur procurent aux Ivoiriens va au-delà de tous les discours, de tous les accords foulés au pied.





En 2022, le Sénégal devient champion d’Afrique. Ce dimanche, l’équipe nationale affronte l’Angleterre pour les 8èmes de finale de la coupe du monde. Quel est votre avis sur ce match, le Sénégal a-t-il les capacités de les battre ?





Oui, pourquoi pas. Nous devons faire confiance à El Tactico, je veux nommer Aliou Cissé, et ses joueurs. Nous avons la force, la capacité pour battre les Anglais. Seule la victoire est belle et c’est tout que nous souhaitons.





Quelle est votre impression sur la production de séries qui connaît un plein essor depuis un certain temps au Sénégal ?