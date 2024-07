Distinction : Youssou Ndour Docteur Honoris Causa de Berklee Valencia en Espagne





Comme annoncé en avril dernier, l'université Berklee Valencia en Espagne a décerné le titre de Docteur honorifique en musique à Youssou Ndour, artiste sénégalais aux multiples talents. La cérémonie de remise officielle de cette prestigieuse distinction s’est tenue ce lundi 8 juillet 2024, à l'auditori Del Palau de les Arts.





Une récompense que la star de la musique sénégalaise a magnifiée et saluée à sa juste valeur. « Je suis honoré d’avoir reçu le titre de Docteur Honoris Causa de la part de l’université Berklee Valencia en Espagne, ce lundi 8 juillet 2024. Cette énième distinction, qui s’ajoute au Praemium Imperiale et tant d’autres prix durant toute ma carrière qui récompensent mon influence musicale, est pour moi une dose de rappel afin que je persévère encore et encore », s’est réjoui Youssou Ndour.





Il ajoute : « Mon ambition est de continuer à plaider pour la préservation de l’identité culturelle africaine et la compréhension mondiale à travers ma musique et mes actions de tous les jours. »





En recevant ce titre, l’artiste sénégalais dit avoir une pensée aux jeunes et femmes de son pays qui se battent avec « dignité » pour gagner leur vie. « Honoré d'avoir reçu le titre de Docteur Honoris Causa de l'Université Berklee de Valencia. En recevant le Parchemin, j'ai une pensée en direction de tous les jeunes et les femmes qui se battent dignement dans la vie. Le chemin fut long, mais sachez que le travail paie toujours », a-t-il posté sur son compte X.





Cette distinction témoigne des contributions significatives de Ndour à la scène musicale mondiale, notamment pour avoir partagé le riche patrimoine musical du Sénégal avec le reste du monde. À travers ses multiples talents de chanteur (auteur-compositeur, compositeur, acteur, homme d'affaires et homme politique), l’artiste sénégalais a marqué de son empreinte la musique des XXe et XXIe siècles.





À rappeler que Berklee à Valence est le premier campus international établi par le célèbre Berklee College of Music aux États-Unis, et son premier campus en dehors de Boston. Il est situé dans la cité des Arts et des Sciences à Valence, en Espagne.