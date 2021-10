Doomi Gaindé : La série de Mass Seck récompensée à l’international

La série sénégalaise « Doomi Gaïndé » a reçu le prix du public de la 7ème édition du Festival international de Cinéma Vues d’Afrique.



Mass Seck, réalisateur de la série a fait l’annonce sur sa page Facebook. « Nous avons reçu le prix décerné à Doomi Gaindé résultat d'un vote qui a concerné l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et les Caraïbes. N'ayant pas fait le déplacement à Ouagadougou, Burkina Faso, Amath Niane cameraman a bien voulu le le réceptionner à notre place ».



Mass Seck, content de cette distinction annonce la saison2 de la série et dédie le prix aux jeunes décédés lors des manifestation de Mars 2021.



Pour rappel la série avait déjà reçu les prix de « Meilleur Acteur » et « Meilleure actrice » aux Teranga Movies Awards.