Doudou Ndiaye Mbengue : «Ce qui m’a poussé à chanter les impôts»

Doudou Ndiaye Mbengue marque son retour sur la scène musicale avec une nouvelle chanson dédiée aux impôts. Un choix qui interpelle surtout dans ce contexte où le fisc multiplie les redressements. Dans un entretien accordé à L’Observateur, le chanteur explique «qu’il a voulu sensibiliser», et raconte par la même occasion sa mésaventure avec le service des impôts et domaines.



«Un jour, j'étais chez moi à Tivaouane, on m'a fait savoir qu'un courrier venant des Impôts m'attendait. A mon retour, on m'a signifié que je devais m'acquitter de cette redevance», confesse-t-il.



Doudou Ndiaye Mbengue d’ajouter : «J'ai discuté avec le service des impôts qui m'a fait un exposé sur l'importance de payer les impôts. Car c'est avec les impôts que l'État finance ses projets. Si les gens ne s'acquittent pas de leurs taxes, le pays peut sombrer dans le chaos.»



Il poursuit : «Je me suis dit que je vais dédier un morceau à l'impôt. Parce que c'est grâce aux impôts que l'État parvient à construire des infrastructures et édifices publics et même payer les salaires. »



C’est ainsi, dit-il, que « j’ai écrit le morceau et je l'ai gardé pour attendre le moment opportun. C'est mon enfant, Serigne Fallou, qui m'a relancé en me demandant de sortir le morceau parce qu'il est d'actualité. Alors, j'ai fait le clip. Le son a fait carton. J'ai entendu beaucoup de spéculations là-dessus. D'aucuns pensent que je veux juste avoir des faveurs du nouveau gouvernement. Alors que j'ai écrit ce morceau avant même la venue du nouveau régime. Le directeur des Impôts et Domaines m’a appelé pour me féliciter. J’ai simplement voulu sensibiliser».



L’artiste jadis très proche du Président Macky Sall révèle qu’il a payé montant d’un million de francs CFA avant de lancer «un appel à tous les citoyens et patrons de presse» afin qu'ils s'acquittent de leur dette fiscale.