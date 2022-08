Doudou Ndiaye Rose, 7 ans déjà : Comme il l'aurait souhaité sur scène !

Le Sénégal pleure toujours l’une de ses plus grandes figures emblématiques de la culture. Le célèbre tambour-major Doudou Ndiaye Rose est décédé le 19 août 2015 à Dakar, à l’âge de 85 ans. Il était issu d'une famille de griots et a consacré sa vie au tambour et à la promotion de la culture sénégalaise.



Figure historique et musicale incontournable, artiste multidimensionnel entre tradition et modernité, le percussionniste au talent immense, Doudou Ndiaye Rose nourrissait le lien entre l’Afrique et l’Occident. Classé «Trésor humain vivant» par l’Unesco, le percussionniste est aujourd'hui immortalisé par ses œuvres titanesques.



Pour lui rendre un vibrant hommage, Seneweb vous propose de redécouvrir l’une de ses célèbres œuvres intitulée "Cheikh Anta".