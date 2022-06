Drame de Melilla : L'écrivain Khaly Thioune hausse le ton !

Artiste, chanteur, homme d'affaires, leader d'opinion et professeur titulaire à l'université de Las Palmas de Gran Canaria en Espagne, Khaly Thioune sort de sa réserve pour s'indigner du drame qui a causé la mort de 18 migrants d'origine africaine, lors d'une tentative d'entrée, vendredi 24 juin dernier, dans l'enclave espagnole de Melilla, au nord du Maroc.





Selon le lead vocal du groupe Hermanos Thioune, il est temps de prendre notre destin en main, car l'avenir des jeunes Africains est en jeu à cause de la mauvaise politique des dirigeants africains.





"Tous ces jeunes Africains qui meurent à cause d'une illusion, mon cœur saigne ! Nous continuons à laisser le destin de l'Afrique entre les mains des personnes inconnues, parce que nos dirigeants, censés veiller sur les populations, ne pensent qu'à leur propre gloire et non à veiller sur l'intérêt des citoyens", a-t-il martelé.





L'artiste dénonce par ailleurs le mutisme des dirigeants africains face à ce drame qui fait la une des journaux européens, ces derniers jours.





"Ce n’est pas normal que tant de gens meurent sans que personne ne réagisse. Je ne sais pas quand nous ouvrirons les yeux pour regarder la réalité en face. Ça me fait mal au cœur de voir que ces choses continuent d'arriver, avec des personnes vulnérables et qu'elles finissent dans l'oubli. Tous ces gens qui ont une mère, un père et qui pensent que leurs enfants sont arrivés à bon port, alors qu’ils ne les reverront plus, ils attendront en vain des nouvelles qui n’arriveront jamais. C’est inhumain", a-t-il conclu.