El Maestro Ouza Diallo incite les Sénégalais à cultiver davantage la paix

Un des poids lourds de la scène musicale sénégalaise voire internationale signe son retour. Il s'agit de l'artiste Ouza Diallo. Ce n'est pas un inconnu de l'univers du show-biz. L'artiste musicien se démarque des autres par ses chansons enveloppées dans des paroles et messages qui tranchent avec la langue de bois. Il s'est aussi distingué par ses chansons qui célèbrent les étudiants, les femmes et les enfants.





Cette fois-ci, il revient avec un nouveau single intitulé "Sant Yalla". La composition sera officiellement disponible le 4 mai 2022.





Contacté par Seneweb, l'artiste confie, qu' à travers ce single, il cherche à inviter les Sénégalais à un retour à certaines valeurs. Autrement dit, la chanson est une incitation à la culture de la paix à la consolidation de la cohésion sociale. Selon ce dernier, la coupe d'Afrique des Nations remportée par nos Lions du Football doit nous pousser à nous prévaloir de l'adage qui dit: " l'union fait la force''.





De son vrai nom, Ousmane Diallo, affectueusement appelé Ouza, il est à la fois auteur, compositeur, arrangeur, guitariste, saxophoniste, claviériste et chanteur sénégalais. Artiste engagé, avec une touche particulière et très respecté dans le paysage culturel Sénégalais, on lui reconnait une approche singulière de la musique. Ses prises de position dans le domaine politique sont aussi sans équivoque.