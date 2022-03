Entretien - Réma Diop: la nouvelle coqueluche de la musique sénégalaise se raconte

Maréma Diop, plus connue sous le diminutif de scène "Réma", est l’une des révélations de la musique sénégalaise. Après son premier single intitulé, "As Goor", elle vient d'enchaîner avec « Falay Langué », une nouvelle chanson qui compte déjà plus de 2 millions de vues sur Youtube. Dans cet entretien accordé à Seneweb, celle qui allie étude en génie civil et parcours dans le showbiz, évoque son style, ses relations avec ses pairs de la même génération, et lève le voile sur son parcours.



Artistiquement, comment Réma se définit-elle ?



Je suis une jeune fille très passionnée de musique, qui aime la musique et qui souhaite partager son talent musical avec les sénégalais.



Quelles sont vos sources d’inspiration?



Pour dire vrai, je ne peux pas canaliser mon inspiration parce que j’écoute tous les chanteurs, tous les artistes et tout le monde m’inspire. Je pense que mon talent est inné, mon inspiration ne vient de nulle part. Mais si je ne devais citer qu’un artiste, j’avoue que Coumba Gawlo reste mon idole dans la musique sénégalaise.



Comment définiriez-vous votre style musical ?



Je fais de la musique, il y a la musique traditionnelle et la musique moderne et je fais les deux. Je me vois dans la musique traditionnelle et moderne, c’est pourquoi j’ai décidé d’allier les deux. Je sais déjà qui je suis et où aller avant de me lancer dans le milieu. Donc, pas besoin de chercher.



Vous avez repris une chanson de Baba Maal. Est-ce qu'il vous a contacté après le beau succès de cette reprise ?



Non pour dire vrai, Baba Maal ne m’a pas contacté après la reprise de sa chanson. Des gens de son entourage m’ont contacté pour me mettre en rapport avec lui. Mais depuis lors je n’ai aucune nouvelle. Je ne l'ai pas encore rencontré et c’est tout ce que je souhaite car Baba Maal est une légende de la musique que j'admire beaucoup.



En avez-vous reçu de la part de Meissa Niang, après la reprise de sa chanson ?



Il m'a contacté lorsque j'ai repris sa chanson. Il m’a félicité et encouragé. Et vraiment c’était un plaisir pour moi. D’ailleurs depuis lors, on a gardé le contact. on s’entend le plus souvent.



“Je ne suis pas en couple avec Chérifou”



Votre nouveau single « Falay Langué » est une chanson très appréciée par les sénégalais. Qu’est ce qui vous a motivé à sortir cette chanson ?



Déjà, "Falay Langué" est une suite de la chanson "As Goor" , qui promeut une valeur telle que la dignité. Sur ce, mon directeur artistique et moi n’avons pas voulu sortir du lot. Pour suivre la logique, on a décidé de sortir la chanson « Falay Langué » pour appuyer un peu la chanson "As Goor". Ill est important d’expliquer aux gens ce qui peut maintenir la solidité d'une relation d’où les paroles de la chanson "Falay Langué", pour rendre hommage à deux personnes qui s’aiment et encourager la reconnaissance dans les relations amicales ou amoureuses. Heureusement, les Sénégalais ont beaucoup aimé la chanson et c’était ça l’objectif visé. Je suis fière du succès.



Quelle est la raison de la présence de Cherifou dans votre clip ?



Chérifou et Job Sa Brain sont mes frères. D’ailleurs, j’ai travaillé avec Chérifou pour la réalisation de la chanson. Je l'ai choisi pour le clip parce qu'ayant travaillé avec moi, je me suis dit qu’il est le mieux placé pour toucher la sensibilité du public en tant que personnage principal. je l'ai fait, des photos ont fuité et les gens disent qu’on est en couple, mais en réalité c’est pas ça. C’était juste une manière de faire la promotion de ma chanson.



“Dieyla et Dieyna Baldé et moi…”



Comment faites-vous pour allier les études et la musique ?



Ce n’est pas facile parce que les études en génie civil sont purement scientifiques et nécessitent du terrain et la musique exige une parfaite concentration. Mais je me suis arrangée de sorte de pouvoir allier mes études et mon parcours musical. Je suis parvenu à réaliser ce défi. J'ai l’habitude de dire que dans la vie, il faut savoir se tracer un tableau de priorisation pour reconnaître ses priorités et ses nécessités. J'ai compris qu'apprendre était une priorité, mais aussi que la musique était une nécessité pour moi. C’est pourquoi j’ai allié les deux avec bien sûr le soutien de ma famille et de mon manager. D'ailleurs mon rêve le plus cher c’est d’investir plus tard dans le secteur du bâtiment dès ma réussite dans le milieu musical.



En tant que jeune chanteuse, quelle relation entretenez-vous avec les autres chanteuses de la même génération ?



Elles sont toutes mes amies. (Rires). Elles sont mes petites sœurs, et on a de très bonnes relations. D'ailleurs, je suis en contact avec Dieyla et Dieyna Baldé, des filles que je connais bien. Par contre, Aicha Koné, je n'ai pas encore eu l’occasion d’avoir un contact avec elle. Mais si toutefois, la musique demande à ce qu’on travaille ensemble, en featuring ou autre, je n'hésiterai pas une seule seconde à le concrétiser car nous sommes toutes des artistes avec les mêmes objectifs et nous dénonçons ensemble les mêmes vices. Je ne fais la concurrence à personne car chacune d’entre nous, est partie sur la base de son talent. Donc pour moi, il ne devrait pas y avoir de concurrence entre nous.



Vous êtes dans le milieu particulier du showbiz. Quelle analyse faites-vous du phénomène des harcèlements sexuels ?



Les tentations sont partout et notamment dans le milieu du showbiz. Personnellement,je n’ai pas vécu ce genre de situations parce que dans tout ce que je fais, je pars avec mes principes. Personne ne peut m’imposer à faire des choses que je ne veux pas. Je refuse certaines choses parce que tout simplement, je pense à mon avenir tant femme au foyer et furure maman. Maintenant avec les nouvelles technologies, tout ce que l’on fait nous rattrape. Donc, il faut être prudent.



Réma sans foulard ni lunettes ! Pourquoi ?



Réma est connue avec le port du foulard et de lunettes. Pratiquement dans toutes mes chansons, le foulard est attaché à ma tête et je porte également des lunettes. Mais là, j'ai changé de look. Plus de foulard ni de lunettes. C'est une nouvelle Réma que vous verrez avec des Rastas et sans lunettes. Je portais des lunettes parce que j'avais une anomalie, mais désormais tout va bien. Récemment, je suis allée en Tunisie pour faire une opération et ça s'est bien passé. Je peux chanter maintenant sans porter de lunettes. Je remercie Dieu. Tout ce que je peux dire à mes fans, c'est de ne pas être surpris en me voyant avec ce nouveau look. (Rires)



Quels sont vos projets artistiques ?



Je fais de la musique et ça demande de l’ouverture. Des fois, on me demande comment je fais pour retenir et reprendre les chansons hindou. Mais quand on veut, on peut. Et moi j’écoute tout, que ce soit la musique sénégalaise ou étrangère. Je ne veux pas limiter ma musique au Sénégal . Je veux conquérir le territoire national, mais aussi je veux internationaliser ma musique. Ce sera une grande fierté pour moi et c’est dans mes projets.