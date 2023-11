États-Unis : les premiers mots de Viviane Chidid après son sacre

Viviane Chidid a reçu deux nouveaux trophées aux États-Unis lors de l’African Entertainment Awards USA qui a eu lieu ce samedi 11 novembre 2023.



La reine du Djolof Band s’est exprimée sur ses réseaux sociaux suite à ce nouveau sacre. « Hier, samedi, j'ai été honorée aux African Entertainment Awards USA à New Jersey, où j'ai reçu les prix de 'Meilleure Artiste Féminine Francophone' et de 'Meilleure Icône Africaine'. Cette nouvelle victoire représente un grand succès pour l'Afrique. Avec cette dynamique, nous allons hisser haut le drapeau du Sénégal partout dans le monde. Je remercie infiniment le peuple sénégalais pour son soutien indéfectible. Ce prix est dédié à chacun d'entre eux », a écrit Viviane Chidid.



L’African Entertainment Awards USA est un événement annuel composé principalement de récompenses musicales. Il est composé de plus de 30 catégories, 22 musicales et 8 non musicales.