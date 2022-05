[Entretien] Facoly se confie : ''La forêt Casamançaise est un laboratoire à ciel ouvert, elle est à préserver car.. "

Facoly se confie : ''La forêt Casamançaise est un laboratoire à ciel ouvert, elle est à préserver car.. "

Originaire du Sénégal, plus précisément de la riche et verte Casamance dont elle s'est toujours proclamée ambassadrice, Facoly a toujours porté la culture Diola en bandoulière. L’interprète de "Yow la done khar", ''Baby boy'', "Show me the way" et tant d'autres tubes, très discrète dans la vie de tous les jours mais aussi glamour, s'éclipse et ressurgit selon ses envies. Quand Facoly donne de ses nouvelles, c'est avec des notes musicales qu'elle s'y prend. Comme une étoile, qui apparaît et disparaît : quand elle réapparaît, c'est toujours pour illuminer le cœur des mélomanes et de ses fans. Dans cette interview qu'elle a accordée à Seneweb, la chanteuse nous ouvre les portes de son studio où elle concocte ses projets.





Entretien





Vous avez été révélée au public sénégalais en 2007. Depuis lors qu'est-ce qui a rythmé le quotidien de Facoly ?





Oui, j'ai été révélée au public en 2007. A l'époque, je venais juste de sortir mon premier opus mais depuis mon enfance la musique me berçait, durant toute ma jeunesse j'ai grandi dans un environnement bourré de belles sonorités et ces dernières m'ont influencée et poussée à pouvoir rentrer dans la production, sortir mes projets de musique. J'ai deux albums dans ma discographie et beaucoup d'autres singles que j'ai sortis entre temps : "Mama Awa", "Chéri", ''Choix raté'', ''Beug naala'' feat Maka, un opus international etc...

J'adore la musique, ça m'accompagne, surtout la tradition; c'est elle qui m'a enseigné beaucoup de choses et ce qui fait que j'ai une expérience forte dans ma tradition et ce qui me pousse à vouloir la partager à travers le monde, parce qu'elle est tout simplement riche de valeurs. D'ailleurs c'est ce qui m'a poussée à me ressourcer davantage sur la tradition; entre temps, j'ai dû faire énormément de choses surtout réaménager mon espace de travail, planifier mes voyages et donner du temps à ma création.





Avec quelques productions musicales sur le marché, vous avez réussi à vous faire un nom. Cependant, vous vous faites rare de la scène musicale. Qu'est-ce qui l'explique ?





Oui, c'est vrai, déjà avec mon premier album beaucoup de Sénégalais et d'autres nationalités avaient kiffé le style musical que je venais fraichement de sortir. Ce que je trouve intéressant c'est que j'ai eu un bon retour sur ce projet, ça nous a ouvert beaucoup de portes ici et surtout à l'étranger. Donc, je voyageais un peu partout car je mettais déjà inscrite à la SACEM. Beaucoup d'opportunités s'ouvraient, c'est comme ça que les choses ont démarré. Depuis toujours, ma volonté et ma vocation n'ont jamais changé, au contraire, ça a évolué car on arrive toujours à avoir plusieurs tâches dans différentes disciplines qu'on arrive toujours à gérer. C'est pas facile mais Dieu merci on arrive à pouvoir mettre les choses à leurs places. Même si je n'occupe pas constamment la scène musicale, je suis dans beaucoup de projets avec ma maison de production.





A travers votre musique, vous avez toujours plaidé la cause de la verte Casamance. Aujourd'hui, comment appréciez vous le climat social de cette région ?





A travers ma musique j'ai toujours plaidé pour la cause de la Casamance car c'est la terre où mes ancêtres ont vécu. Ils nous ont légué beaucoup de savoir et de sagesse, donc, notre rôle aujourd'hui c'est de veiller à ce qu'on préserve cet héritage. Saviez-vous que la forêt casamançaise est un laboratoire à ciel ouvert, il serait à notre avantage de la préserver car elle peut nous nourrir, elle peut aussi nous guérir.

Le sud du Sénégal est très riche dans sa biodiversité et les ethnies qui y vivent sont d'une simplicité et d'une générosité inestimable et exemplaire. C'est ce qui traduit l'âme de la ville qui d'ailleurs est pleine de vie. Aujourd'hui, le climat social de la ville est très apaisé, les gens sont solidaires et vivent en parfaite harmonie. En résumé, pour ceux qui n'ont pas encore découvert : la Casamance est un petit paradis au Sénégal à visiter. D'ailleurs dans mes projets à venir, je suis en train de ficeler un grand projet : ce sera un festival annuel pour inviter à découvrir le patrimoine culturel de la Casamance...





Qu'est ce qui est prévu pour la promotion de ce prochain produit ?





Comme je viens de vous dire, il y a beaucoup de bonnes surprises qui sont en train d'être concoctées pour la sortie de mon projet. Nous préparons un album international, nous avons déjà établi un tableau de bord bien fourni pour promouvoir ce nouveau chef-d'œuvre en gestation. Vous aurez beaucoup de performances, de rythmes, de créativité. J'arrive avec un arsenal de productions, c'est du lourd. Il faut aussi savoir que ma maison de production travaille beaucoup avec la jeunesse. Nous arrivons avec un cocktail d'artistes, avec des sonorités exquises.

Donc il a été prévu un bon programme pour vous annoncer la sortie du projet en 2023, j'y reviendrai plus amplement très prochainement. Mais pour le moment nous vous présentons le nouveau single qui sortira la semaine prochaine intitulé "Gnou dém'', juste un avant-goût du projet





Le Covid-19 a bouleversé le monde et notamment le Sénégal. En tant que promotrice touristique, comment avez vous vécu cette crise ?





C'est réel que ces trois dernières années ont été très difficiles pour tout le monde car le Covid a dû ralentir toutes les activités. Je l'ai vécu comme tous mes collègues mais cela nous a permis de réaménager notre programme, de réajuster certaines choses, de faire face aux réalités entre confinement, les mesures de protection et autres. C'était aussi l'occasion de nous ressourcer, de nous inspirer; en gros le Covid nous a permis de prendre du recul pour mieux se projeter sur ce qui nous attend.

Dieu merci on le raconte aujourd'hui. Nous ne sommes pas plus méritants que ceux qui sont partis, paix à leurs âmes. Cette crise a bouleversé le monde entier, mais aussi elle nous a permis à nous orienter, à avoir un autre regard sur notre environnement et notre bien-être. Depuis un bon bout de temps j'évolue dans le secteur touristique car c'était ma vocation première quand je débutais ma carrière. Je voyageais souvent et c'est la que j'ai fusionné ma musique et le monde extérieur je faisais beaucoup de rencontres étrangères et les gens sont charmés par la verte Casamance à travers mes vidéos et c'est comme ça que j'ai commencé à promouvoir mon pays et mon terroir culturellement à travers ma musique. Je faisais venir beaucoup d'étrangers au Sénégal, c'est ce qui m'a plus motivée pour promouvoir notre culture.