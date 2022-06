[Vidéo] FAKE LIFE, LA NOUVELLE SÉRIE DE EVENPROD

FAKE LIFE, LA NOUVELLE SÉRIE DE EVENPROD

La maison de production audiovisuelle Evenprod lance « FAKE LIFE », une nouvelle série télévisée sur l’usage des réseaux sociaux par les Sénégalais. L’objectif est de jeter une lumière crue sur les dérives d’internet et les mirages digitaux.









Ce projet découle du constat fait qu’internet est un outil qui a pénétré notre société de manière subtile et inattendue avec ses bons et mauvais côtés. La connectivité est devenue une nécessité quasi obligatoire et s’apparente à un bien vital.





Aujourd’hui le net occupe une grande place dans notre vie quotidienne, un bouleversement sans précédent qui n’est pas sans conséquence sur notre mode de vie.





Insidieusement, le « savoir » numérique s’est substitué à l’éducation familiale et scolaire et menace la cohésion sociale en nous déshumanisant, dans le sens où il touche à nos valeurs intrinsèques et traditionnelles, mais aussi nous donne un sentiment de distance et d’individualité plus accru.





Paradoxalement, le net est un outil incontournable de travail et un excellent levier de développement personnel, à condition d’en faire bon usage.





C’est fort de tous ces constats, qu’une production audiovisuelle instructive et ludique serait pertinente pour sensibiliser les Sénégalais sur une meilleure utilisation des outils numériques et donc, nous donnerait un prétexte pour traiter des nouvelles addictions et dérives liées à internet (haine digitale, infox, manipulation...).





FAKE LIFE 3.0 traite ainsi de l’arnaque à 3 dimensions qu’on relève sur les réseaux sociaux (spirituel, financier et corporel) et des conséquences qui en découlent.