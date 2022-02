Fally Ipupa invité de l’Union Africaine à l'Expo Dubaï 2020

Fally Ipupa à l'expo de Dubai

Après Dakar où il a assisté à l’inauguration du stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, direction Dubaï pour Fally Ipupa. L’artiste de la République Démocratique du Congo a été invité par l’Union Africaine (UA), pour célébrer l’Afrique à l’Expo Dubaï 2020. Une exposition universelle qui se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, depuis le 1?? octobre 2021 et qui devrait se clôturer le 31 mars 2022.





Le prince de la rumba congolaise, Fally Ipupa, est l’un des représentants de l’Afrique à Expo Dubaï 2020. Il a ainsi été invité par l’Union Africaine (UA), pour aller célébrer l’Afrique. Sans donner plus de précision sur le motif de son voyage, l’artiste a partagé l’information via son compte Instagram avec ses fans, depuis l’aéroport Charles de Gaulle de Paris (France). « Merci à l’Union Africaine de m’avoir invité à faire partie de la célébration de l’Afrique. Je suis un Africain, avec la base MTV à l’Expo de Dubaï, nous montrons la puissance de l’Afrique. Soutenons l’innovation, les cultures, l’incroyable musique de notre cher continent… », a-t-il écrit sur son compte Instagram.