Fatou Jupiter Touré : "Mon objectif, c'est de faire rayonner le cinéma sénégalais"

Actrice, réalisatrice et présidente de l'association Cinéma 221 depuis trois ans, la cinéaste Fatou Jupiter Touré met en vedette le cinéma sénégalais et africain à travers le festival international Teranga Awards. Un grand rendez-vous culturel qui décerne des distinctions aux acteurs, techniciens et maisons de production qui s'activent dans l'univers du 7e art.





D'après l'initiatrice de ce festival, cette 3e édition note une avancée significative avec la présence du Maroc comme pays invité d'honneur.





En effet, des professionnels marocains vont prendre part à la 3e édition du festival de cinéma Les Teranga, qui s'ouvre ce jeudi 30 juin à Dakar, en présence de plusieurs sommités.





L'événement est aussi un cadre d'échanges et de rencontres pour raffermir les liens culturels entre les peuples d'Afrique, des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Des master class, des discussions sur l'industrie cinématographique sénégalaise seront au menu des débats.