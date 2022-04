Femua14 : La Rdc succède au Sénégal

La Rdc succède au Sénégal au Femua

Le Festival international des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) en Côte d'Ivoire, aura lieu du 10 au 15 mai 2022. Le lancement de la 14e édition a eu lieu hier soir, en présence de l'initiateur Salif Traoré, plus connu sous son nom de scène Asalfo, artiste, compositeur international ivoirien et lead vocal du groupe Magic System, et d'illustres personnalités africaines.





L'information a été rendue publique par le directeur du festival à travers les réseaux.





Selon Asalfo, cette 14e édition note une avancée significative et de nouvelles innovations. "La 14e édition du Femua, dont le lancement a eu lieu hier soir à Abidjan, se tiendra du 10 au 15 mai 2022, avec pour thème «Entrepreneuriat et employabilité des jeunes». Il y aura 12 artistes à l’affiche pour ce Femua14 qui aura comme pays invité d’honneur la République démocratique du Congo de feu Papa Wemba. Le Premier ministre Patrick Achi est le parrain de cette édition et la décentralisation aura lieu cette année à San-Pedro", a-t-il déclaré.





Pour rappel, le Sénégal était à l'honneur lors de la dernière édition, en tant que pays invité d'honneur. Une occasion alors pour beaucoup d'artistes sénégalais de se produire à l'étranger.