Fespaco 2021: L’Etalon d'or décerné au Somalien Ahmed Khadar

Clap de fin pour le Fespaco 2021 qui s’est clôturé ce samedi à Ouagadougou. Remporté ces deux dernières années par Alain Gomis, l’Etalon d’Or du Yennenga revient cette fois-ci au réalisateur somalien Ahmed Khadar. Le film "La femme du fossoyeur" a séduit à l’unanimité le jury et le monde du 7eme art présents à cette 27eme édition.





Le jeune réalisateur de 40 ans n'a pas pris part à la cérémonie de clôture du festival dans la capitale burkinabè. Le président du jury qui lui a décerné le prix, le Mauritanien Abderrahmane Sissako, a déclaré que "pour tout cinéaste africain, c'est le plus beau prix qu'on puisse avoir, c'est toute une fierté".