Fespaco 2021: Le Sénégal invité d’honneur

Le rendez-vous est pris pour octobre au Burkina Faso. La 27ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision (FESPACO) se tiendra avec comme invité d’honneur le Sénégal. Il aura lieu du 16 au 23 octobre 2021 sous le thème « Cinéma d’Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis».





Dans le cadre des préparatifs de cet événement, une Conférence de presse de lancement du FESPACO à Dakar, est prévue le mardi 29 juin 2021, à 11 h 30 au Musée des Civilisations noires.





La rencontre avec la presse sera présidée par Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la communication du Sénégal, Madame Foniyama Elise Ilboudo THiombiano, ministre de la Culture, des arts et du tourisme du Burkina Faso, en présence de Alex Moussa Sawadogo, Délégué général du FESPACO.





Prévu au mois de février dernier, le Fespaco été reporté à cause de la Covid-19. Pour cette édition, le comité entend réussir le pari de l’organisation et prévoit même de nouvelles innovations. Actuellement, il travaille sur le choix des films: au total 1132 films sont sur leur table.