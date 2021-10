Fespaco : «Le Sénégal mérite d’être honoré, parce que…», Moussa Sène Absa

Le cinéaste et réalisateur Moussa Sène Absa s’est prononcé sur le Fespaco qui se tiendra à partir de ce 16 octobre à Ouagadougou. Cette année, le Sénégal est le pays invité d’honneur. Pour lui, le "pays de la téranga" le mérite.



«C’est un honneur extraordinaire que le Sénégal soit célèbre et il le mérite bien pour plusieurs raisons. Parmi lesquelles, il y a l’empreinte sénégalaise dans l’écriture cinématographique mondiale. A cela s’ajoutent les grandes figures qui nous ont précédés. Elles ont, par leur présence, fait un travail extraordinaire qui a relevé l’image du Sénégal à travers le monde», confie-t-il.



Moussa Sène Absa se rappelle aussi de sa première participation au Fespaco. «C’était mon baptême du feu. C’était l’un des souvenirs les plus marquants de ma carrière. Les aînés, Johnson Traoré, Ousmane Sembène et autres m’avaient pris par la main et m’ont introduit partout. Cela a été ma rampe de lancement dans le secteur de la cinématographie», narre-t-il.



Moussa Sène Absa n’a pas manqué de conseiller la jeune génération. Car, selon lui, le cinéaste doit chercher à éblouir le monde, à amener du nouveau à travers son travail.