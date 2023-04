Festival ACAD : Sérères et Diolas appellent à l'union et la paix à travers la culture

À l'image de Ndéfling, l'ACAD, l'association qui regroupe Sérères et Diolas lance la quatrième édition de son festival itinérant, après 24 ans d'absence.







L'association Aguène-Diambogne veut renouer avec le grand public, dans le but de cultiver la paix et la cohésion sociale. Le festival a, comme objectifs, de contribuer à la consolidation de la paix en Casamance, valoriser le brassage culturel entre les peuples du Sénégal, promouvoir l'entrepreneuriat et l'économie sociale par le biais de la culture.





Avec pour thème "Paix et développement durable par la culture", l'événement est prévu du 5 au 11 juin à Ziguinchor sous la présence effective du président de la République Macky Sall avec comme pays invités d'honneur le Burkina Faso, en présence du Moro Naba, le roi des Mossis, les président bissau-guinéen et gambien.









Une touche artistique sera marquée par de belles prestations chorégraphiques des danses sérères et diolas, des séances de luttes traditionnelles, des visites des sites culturels et cultuels, des dons de sang, entre autres activités.









Des artistes de la sous-région prendront part à l'événement dans la capitale méridionale du Sénégal.









Notons que la dernière édition du festival a eu lieu en 1999. Après une longue absence, les deux communautés ont décidé de mettre fin à cette longue absence pour reprendre les activités artistiques dans le cousinage à plaisanterie avec la participation des autres ethnies du Sénégal.