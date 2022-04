Festival Africajarc 2022 : Mbougar Sarr attendu

Mbourgar Sarr au festival Africajarc

Africajarc, le festival des cultures africaines qui se tiendra du 21 au 24 juillet 2022 à Cajarc, en France, va accueillir de nombreux musiciens et écrivains dont Mohamed Mbougar Sarr, Goncourt 2021





L'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr présentera son livre «La plus secrète mémoire des hommes» qui lui a valu le Prix Goncourt 2021. L’auteur animera des café-littéraires, des masterclass. Il en profitera aussi pour dévoiler au public de Cajarc le sentiment qu’il a rencontré à l’occasion de ce couronnement et son expérience.





Selon David Paradayrol, un des membres-fondateurs du festival et directeur artistique, Africajarc présente une programmation riche, variée et pluridisciplinaire, et l'écriture à travers la littérature, occupe une place prépondérante dans ce festival, pierre de construction de la pensée et la source même de l’expression musicale au travers des chansons.