Festival '' Ci la Bokk aux îles Canaries ( Espagne): Pape Diouf entre en scène pour l'apothéose

Le chanteur sénégalais, Pape Diouf est dans les îles Canaries (Espagne), pour un spectacle le 27 mai, en clôture de la 3ème édition du Festival interculturel ''Ci la bokk''. L'auditorium Alfredo Kraus de la capitale de Gran Canaria est déjà prêt à accueillir le grand concert.



La grande salle a été embellie (comme plusieurs autres espaces emblématiques de Las Palmas de Gran Canaria) aux couleurs de l'Afrique. Une série d'activités marquent l'événement de l'Africa Day (25 mai), qui a débuté le 24 mai et prend fin le 27 mai. Pape Diouf, leader du groupe mythique de la Génération Consciente, est un artiste brillant, qui inspire dans ses créations, les jeunes à être maîtres de leur destin. C'est pour son talent et son aura, qu'il a été désigné par sa majesté Youssou N'Dour, comme un « prince du mbalakh ».



Dans l'île espagnole où il va se produire, Pape Diouf fera retentir les percussions sabar (musique traditionnelle sénégalaise), pour laisser leur magie opérer sur le public de Las Palmas qui affectionne les rythmes et cultures d'Afrique. « Ci la bokk », festival dont le nom wolof (langue du Sénégal) signifie « j’en fais aussi partie », est un événement qui met en valeur l’interculturalité, comme un élément enrichissant pour toutes les sociétés.



Il a été lancé en 2019 par les frères Thioune, pour renforcer les relations entre le Sénégal et les îles Canaries, alors marquées par un important flux migratoire. En 2022, le festival a connu un coup d'arrêt avec la pandémie du coronavirus, avant de reprendre avec sa mission « diplomatique ».Dirigé par Khaly Thioune, ''Ci la bokk'' réunit chaque saison, des créateurs du Sénégal et des îles Canaries, autour de la musique, de la danse et du théâtre, pour interpeller le public sur la beauté de l'hospitalité et la richesse du vivre ensemble...



Avec les conférences qui se tiennent en marge des spectacles, le festival invite aussi ses participants à se pencher sur la problématique de la migration et la multiculturalité.