FESTIVAL CILA BOKK : L' AFRIQUE ET LES ÎLES CANARIES, UNE ALLIANCE ENTRE LES CULTURES

Festival Cilabook à Bambey

Le Sénégal, plus particulièrement la ville de Bambey, va accueillir la troisième édition du festival international CILA BOKK dans toute sa splendeur. Ce rendez-vous culturel est un moyen d'expression culturelle entre l'Espagne et le Sénégal. Il rassemble des milliers de festivaliers chaque année à Dakar et dans la région de Diourbel.





CI LA BOKK est un festival multidisciplinaire qui valorise l'interculturalité comme un élément enrichissant de toutes les régions, en particulier celles qui sont proches des îles Canaries d'un point de vue géographique, mais éloignées en termes de nos connaissances.