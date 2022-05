Festival de Cannes : Au milieu des stars, le "Pavillon africain" fait rayonner le cinéma du continent

Pavillon Africain au Festival de Cannes

Au village international du festival de Cannes, le "Pavillon africain" promeut l'industrie cinématographique du continent. « Pour nous, c’est une grande chance, sur ce festival prestigieux, de pouvoir permettre aux professionnels du cinéma du continent de s’exprimer, et à la jeunesse et aux talents, de présenter leur travail. » affirme Aminata Diop-Johnson, fondatrice et présidente du Pavillon africain.