Festival de Cannes : La distributrice sénégalaise Oumy Diégane Niang sélectionnée par le prestigieux Marché du film

Le Marché du film est fier d'annoncer les huit participants sélectionnés pour la deuxième édition du programme Cannes Makers, prévu du 20 au 22 mai 2024 à Cannes. Le programme de formation intensive de trois jours, spécialement conçu pour les jeunes professionnels de moins de 30 ans, a reçu un accueil massif, avec un nombre record de 370 candidatures provenant de 76 pays, dépassant la réponse du lancement inaugural de l'année dernière.





Engagé à former les futurs leaders des ventes internationales, Cannes Makers a sélectionné les huit participants pour leur ferveur et leur engagement dans l'industrie cinématographique, notamment dans les domaines de la vente, de la distribution et du marketing. Leur engagement à défendre des valeurs clés telles que la diversité, l’inclusion, la représentation et la durabilité a également été souligné.Avec le soutien de Creative Europe MEDIA, Cannes Makers accueillera ces huit personnes pour participer à l'édition 2024 du Marché du film, où ils participeront à diverses activités et séances de groupe adaptées pour façonner leur début de carrière, améliorer leurs compétences professionnelles et obtenez des informations précieuses auprès de nombreux experts invités de l’industrie.





La Cannes Makers Selection de cette année est composée d'un groupe diversifié de jeunes professionnels venus d'Irak, de France, d'Allemagne, du Sénégal, du Liban, de Taiwan et de la République tchèque qui apporteront tous une gamme de perspectives uniques au programme.

Seneweb vous fait découvrir la liste complète des sélectionnés : Mohammed Alghadhban — Irak, Farah El Amraoui — France, Simon Zanger — Allemagne ,Yi Chou — Taïwan, Oumou Diégane Niang — Sénégal, Dana Mroue — Liban, Ellyn ?ernochová — République tchèque Thomas Alleaume.