Festival de Cannes : Le Sénégal, parrain du Pavillon africain !

Festival de Cannes, Senegal parrain du pavillon Africain

Le cinéma africain est bien représenté à la 75e édition du festival international du cinéma de Cannes. Comme chaque année, de jeunes cinéastes africains sont envoyés par les différents festivals de cinéma en Afrique, à l'image du Clap Ivoire, en Côte d'Ivoire, Dakar Court, au Sénégal, Carthage en Tunisie, etc.





Ceci s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes dans l'écriture cinématographique et de soumettre des projets aux producteurs sur le marché de l'art, en mettant en place des séries de panels, tables rondes, master class, entre autres activités.





Près de huit jeunes réalisatrices et réalisateurs africains et de la diaspora ont l'occasion d'être sélectionnés à travers le programme "Talentueuses caméras d'Afrique’’ à l'initiative de l'Agence culturelle africaine.





Selon Moly Kane, cinéaste et directeur du festival Dakar Court, ce projet est d'une importance capitale qui va permettre aux cinéastes africains et ceux de la diaspora d'avoir une autre vision plus large dans le secteur du cinéma.





C'est dans ce sillage que le festival Dakar Court a amené deux cinéastes l'année dernière.