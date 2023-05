Festival de Cannes : Place à la remise des trophées

La traditionnelle cérémonie de clôture du 76e Festival de Cannes aura lieu ce soir à 20h30 et sera diffusée en direct sur France 2 et à l'international sur Brut, renseigne un communiqué parvenu à Seneweb. Le jury présidé par le réalisateur Ruben Östlund, entouré de la réalisatrice Maryam Touzani, l’acteur Denis Ménochet, la scénariste et réalisatrice Rungano Nyoni, l’actrice et réalisatrice Brie Larson, l’acteur et réalisateur Paul Dano, l’écrivain Atiq Rahimi, le réalisateur Damián Szifron, ainsi que la réalisatrice Julia Ducournau, remettra son Palmarès parmi les 21 films présentés en compétition cette année.





L'actrice Anaïs Demoustier, présidente du jury remettra le Prix de la Caméra d'or au meilleur premier film. L'actrice Stacy Martin et la réalisatrice Ildikó Enyedi, présidente du jury des courts métrages et de la Cinef attribueront la Palme d’or du court métrage.





L'acteur Orlando Bloom attribuera le Prix du Jury. Les Prix d'interprétations féminine et masculine seront respectivement décernés par l'acteur Song Kang-ho, lauréat du prix d'Interprétation masculine en 2022 pour Broker (Les Bonnes Étoiles) et l'actrice Zar Amir Ebrahimi, lauréate du prix d’Interprétation féminine pour Les Nuits de Mashhad l’année dernière.L'acteur John C.Reilly, Président du Jury Un Certain Regard, décernera quant à lui le prix du Scénario et Pete Docter, directeur de la création des studios Pixar remettra le Prix de la Mise en Scène.





Le Festival de Cannes sera également honoré par la présence exceptionnelle ce soir du cinéaste légendaire Roger Corman qui remettra le Grand Prix aux côtés du virtuose Quentin Tarantino. Enfin, la prestigieuse Palme d’or sera remise par la formidable et inspirante Jane Fonda. Cette cérémonie marquera la fin de la 76e édition du Festival de Cannes et sera suivie de la projection dans le Grand Théâtre Lumière du film Élémentaire de Peter Sohn.