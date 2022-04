Festival du livre de Paris : Le Sénégal au cœur de l'événement

Le Festival du Livre de Paris a ouvert ses portes, hier vendredi, au Grand Palais Éphémère. Après deux ans d’absence liée à la pandémie de coronavirus, la grande rencontre culturelle dédiée au livre est de retour dans la capitale française avec une nouvelle formule.





Paris va recevoir les plus grands acteurs du livre du 22 au 24 avril 2022. Le Festival du Livre de Paris célèbre le livre et la lecture, sous toutes ses formes, pour tous les publics. Ce festival remplace le Salon du livre de Paris aussi bien dans l'organisation que dans le format.







Le Sénégal , un pays respecté par sa culture et ses grands écrivains, est au cœur de l'événement en représentant l'Union africaine. La délégation est conduite par Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture et de la Communication, accompagné par la direction du livre et de la lecture.





L'Afrique au cœur!





Le Pavillon Africain est le seul espace entièrement dédié à la promotion des littératures plurielles du continent africain et de la diaspora. Il lance également des jeunes talents, renforce la chaîne du livre, facilite la rencontre entre les marchés et les imaginaires.