FESTIVAL INTERCULTUEL ‘’CI LA BOKK’’ AUX îles CANARIES : Pape Diouf promet un spectacle à la hauteur des attentes et de l’événement

Le lead vocal de la Génération Consciente, Pape Diouf a été choisi comme l'artiste vedette du gouvernement espagnol pour assurer le spectacle lors du Grand concert qui aura lieu le 27 mai 2023 à la Mythique Salle d'Alfredo Kraus de Las Palmas. Ce concert entre dans le cadre de la Journée de l’Afrique au menu de la troisième édition du Festival international ‘’CILA BOKK’’.



Cet événement culturel est une initiative du chanteur et homme d'affaires sénégalais Khaly Thioune, lead vocal du Groupe Hermanos Thioune. Faudrait-il le rappeler, ce dernier est un professeur de musique à l'Université de Las Palmas. Le choix porté sur Pape Diouf a été motivé par son talent et engagement pour le rayonnement de la culture sénégalaise à l'extérieur.



Face à la presse dans l’après-midi, du samedi 4 février 2023, Pape Diouf, a exprimé, toute sa satisfaction d'être choisi comme l'artiste vedette de ce grand rendez-vous musical. « C'est un immense plaisir de représenter le Sénégal partout à travers le monde », confie l’artiste qui ajoute qu'il mettra tout ce qui est à sa portée pour assurer le spectacle à la hauteur des attentes placées en lui.



"Je suis vraiment content d'être choisi par Khaly Thioune et le gouvernement espagnol pour représenter le Sénégal cette année. Ce n’est pas donné à n'importe qui de jouer dans la mythique scène d'Alfredo Kraus. Je mettrai du feu pour faire plaisir au public espagnol et sénégalais" a-t-il promis.



Après Ma Sané, Youssou N'Dour, il sera le troisième chanteur sénégalais qui se produira sur cette mythique scène tant convoitée par des poids lourds dans la musique à l’échelle mondiale. Pape Diouf animera une conférence sur la musique et le brassage culturel à l'Université de Las Palmas avec les étudiants espagnols au cours de ce festival.



Notons que "CI LA BOKK" est un festival multidisciplinaire qui valorise l'interculturalité comme un élément enrichissant de toutes les régions, en particulier celles qui sont proches des îles Canaries d'un point de vue géographique. Il fait partie des plus grands rendez-vous culturels des Îles Canaries. Cette manifestation culturelle réunit toute la Diaspora sénégalaise en Espagne.