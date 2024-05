Festival International de Jazz de Saint-Louis : Ces grands noms qui ont confirmé en attendant...

Depuis son intégration en 2016 parmi les prestigieux festivals de jazz du monde, le Festival International de Jazz de Saint-Louis est devenu un événement incontournable, attirant chaque année des milliers de passionnés venus des quatre coins du globe. Pour sa 32ème édition, prévue du 16 au 20 mai 2024, Saint-Louis Jazz 2024 promet une expérience musicale et culturelle incomparable.



L'enthousiasme pour cet événement est palpable, avec une affluence record déjà annoncée, comme en témoigne le plein affiché déjà par la quasi-totalité des hôtels de la région de Saint-Louis. L'organisation est à un stade avancé, la programmation artistique ayant été soigneusement élaborée pour offrir un spectacle inoubliable aux nombreux festivaliers. Toutefois, le comité d'organisation, qui a tenu un point de presse ce lundi, attend encore les partenaires traditionnels tels que l'État du Sénégal, la Mairie de Saint-Louis, le Conseil départemental de Saint-Louis et les autres sociétés pour boucler le budget qui avoisine les 200 millions de francs CFA.



« Par rapport au budget que vous venez d'évoquer tout à l'heure, il avoisine les 200 millions, mais compte tenu du contexte politique que le Sénégal a connu cette année, il est évident qu'on ne puisse pas dire qu’on a atteint globalement le budget. Nous n'avons pas encore bouclé le budget, mais le festival aura lieu quel que soit le montant dont nous disposerons. Il y a des partenaires qui ont l'habitude depuis des dizaines d'années de faire confiance au festival, et ces partenaires sont toujours présents. D'autres partenaires ont déjà pris des engagements pour nous accompagner et nous attendons leur soutien. Nous sommes confiants qu’ils honoreront leurs engagements », a déclaré avec optimisme Fara Tall, vice-président Association Saint-Louis Jazz.



Comme à son habitude, le festival mettra en avant les talents locaux à travers différentes activités. Des échanges musicaux, des master class animés par des musiciens confirmés, des foires artisanales et des commerces sur les quais Masseck Ndiaye viendront enrichir l'expérience des festivaliers. Des projections de films sensibiliseront le public sur des problématiques contemporaines, tandis que des manifestations culturelles telles que des carnavals jetteront la lumière sur la diversité culturelle de la région.



Sur la grande scène principale, située sur la place Baya, des artistes de renommée internationale enflammeront le public. Parmi eux, on retrouvera Raphael Pannier de France, Carmen Souza du Portugal, Chano Dominguez d'Espagne, Sophie Lukacs du Canada, et Banz Oester and The Rainmakers de Suisse et d'Afrique du Sud. D'autres ténors tels que Ben Aylon et Ly Ndiaye avec les Rosettes, le mythique « Findifeer » du Sénégal et Denise King des États-Unis, viendront pour une clôture en apothéose. Cette 32ème édition du Festival International de Jazz de Saint-Louis s'apprête donc à vibrer au rythme envoûtant du jazz et à célébrer la diversité culturelle dans un cadre magique.