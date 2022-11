Festival international des films francophones : Alioune Badara Mané de Seneweb membre du jury

festival international de films francophone

A l'occasion du lancement officiel de l'agenda culturel 2022-2023 à l'hôtel de ville de Thiès, le maire Dr Babacar Diop a annoncé un événement de grande ampleur. En effet, la capitale du rail va organiser pour la première fois de son histoire un festival international de films francophone du 16 au 24 juin 2023.





Pour cet événement de grande envergure, la participation d'illustres personnalités du monde des arts et de la culture est primordiale.





Ainsi, le maire Dr Babacar Diop et son cabinet ont informé de la nomination, pour faire partie du jury, du journaliste culturel de Seneweb Alioune Badara Mané qui est non moins secrétaire général et président intérimaire de l'Association de la presse culturelle du Sénégal (Apcs).





Dans la même veine, l'artiste interplanétaire Youssou Ndour est désigné parrain de cet événement qui accueillera également la grande cinéaste Maty Diop, en tant que marraine.