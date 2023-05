Festival international des "Nuits du slam" : Guédiawaye va abriter la 6e édition

La ville de Guédiawaye va abriter la 6e édition du festival international des "Nuits du slam". L'événement d'art oratoire se tiendra du 24 au 27 mai. Et c'est le Cdeps qui va accueillir l'ouverture officielle, en présence du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, le Pr. Aliou Sow, tout comme la clôture du festival.



Selon les organisateurs, des innovations majeures sont prévues dans le programme, afin de donner au slam une place importante dans la culture. Ce grand rendez-vous culturel vise aussi à dynamiser le slam avec d’autres disciplines qui touchent toutes les branches des sous-secteurs de la culture, mais aussi enseignées à travers la culture.



Ce rendez-vous verra la présence d'une pléthore d'artistes (50) venus de l'étranger pour prendre part à l'événement dans la banlieue dakaroise.



Ainsi, une large fenêtre sera ouverte sur le slam dans les langues nationales.



Cette année, les "Nuits du slam" se déroulera sur trois lieux différents : Cdeps, Blaise Senghor et place du Souvenir.