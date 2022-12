Festival Kom-Kom 2022 : Ziguinchor brille de mille feux !

Festival Kom Kom de Ziguinchor

La capitale du sud, Ziguinchor, était bondée de monde, ce samedi, à l'occasion de la 15e édition du festival Kom-Kom, le plus grand rendez-vous culturel qui fait la promotion de la culture des différentes ethnies de la Casamance. Cette rencontre de haute portée culturelle réunit les peuples de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Guinée.





D'illustres personnalités de ces pays ont pris part à l'événement, dont les ministres de la Culture du Sénégal et de la Gambie, le ministre Douda Ka, le roi d'Oussouye et l'ensemble des acteurs culturels issus de la région.





L'objectif majeur de cette rencontre, c'est de renforcer les capacités et les liens culturels qui unissent les peuples d'Afrique en mettant en valeur la paix et la cohésion sociale entre le Sénégal et ses pays voisins. Les cultures mandingue, diola, peulh sont au cœur des activités, avec la présence de compagnies de danse traditionnelle venues des différentes contrées de la Casamance.





Venu présider la cérémonie d'ouverture officielle avec une forte délégation, le ministre de la Culture du Sénégal a réitéré son engagement de maintenir ce festival comme un moyen d'expression culturelle en mettant en place les moyens nécessaires pour promouvoir la culture dans toute sa diversité.





"La culture est d'une importance capitale. Valoriser le festival Kom-Kom nous a permis de dialoguer à travers notre culture. L'État du Sénégal va mettre tous les moyens nécessaires dans la Casamance, pour renforcer les capacités nécessaires qui vont permettre à la culture d'être au centre des priorités", a déclaré Aliou Sow.





Pour son homologue gambien Amath Ba, le Sénégal et la Gambie sont deux pays frères qui ont les mêmes cultures et que la paix et la cohésion sociale entre ces deux nations seront toujours au cœur de leurs coopérations.





Absent de la commune pour des raisons professionnelles, le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, a envoyé une forte délégation pour le représenter. Ce dernier a adressé un message de paix aux festivaliers en leur souhaitant la bienvenue dans la capitale méridionale, tout en mettant les moyens pour la réussite de l'événement.