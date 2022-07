Festival musical international Colours of Ostrava : Cheikh Lô attendu !

Le chanteur Sénégalais, Cheikh Lo au festival Colours of Ostrava

Après une interruption de deux ans à cause de la Covid-19, le festival musical international Colours of Ostrava a débuté ce mercredi pour sa 19e édition en République tchèque. Ce grand rendez-vous culturel occupe les premières places des meilleurs festivals de musique européens.





Parmi les têtes d'affiche, l'artiste compositeur international sénégalais Cheikh Lô figure sur la liste pour quatre jours de festivités. C'est l'artiste lui-même qui donne l'information à travers ses réseaux sociaux.





Le lieu où va se tenir l'événement est un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Il se trouve à la sortie de la ville d'Ostrava. Il accueille une programmation exaltante et chaque année, le festival reçoit les plus grandes stars du rock et de la musique populaire.