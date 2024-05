Festival Saint Louis Jazz: Le secrétaire d'État à la Culture salue l'initiative

Saint-Louis est la plus belle attraction de ce week-end grâce à son mythique festival international de jazz qui a rassemblé un monde fou dans la capitale tricentenaire avec des milliers de personnes venues de quatre coins du monde pour prendre part à l'un plus grands rendez-vous de l'agenda culturel du Sénégal. Le secrétaire d'État à la Culture aux industries créatives Bakary Sarr a assisté ce samedi une belle performance à la place publique de Baya devant une foule immense composée que de jeunes et de femmes.











Dans son discours, le secrétaire d'État a magnifié l'activité selon lui le festival jazz occupe une place importante dans le paysage culturel sénégalais ce qui fait que l'État du Sénégal à travers le ministère des Sports de la jeunesse et de la Culture va prendre toutes les dispositions nécessaires pour soutenir et accompagner les bonnes initiatives relatives aux activités culturelles. En outre, le festival jazz de Saint-Louis en est à sa 32e édition cette année et les organisateurs demandent toujours aux autorités en charge de la culture de mettre en place un budget conséquent pour une meilleure organisation de ce patrimoine. À rappeler que le programme continue ce dimanche à deux performances : RAPHAEL PANNIER - QUARTET et DENISE KING - SEXTET vont se produire à 23 h à la place Baya.