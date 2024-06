Fête de la musique 2024 : Dakar en ébullition avec des légendes guinéennes













À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre la Fête de la musique ce 21 juin. Des spectacles dans toutes les structures culturelles du pays sont au programme. Une grande cérémonie de lancement officiel des activités artistiques aura lieu demain vendredi au centre culturel Blaise Senghor de Dakar, dans la matinée, en présence de la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture Khady Diène Gaye, en compagnie des professionnels de ce sous-secteur de la culture.





L'innovation majeure de cette année est la venue de légendes de la musique guinéenne à Dakar pour participer à un grand spectacle le 22 juin à Blaise Senghor, à l'initiative de la directrice Fatou Séne, en collaboration avec la maison de Production Mood-Music.





Ce spectacle inédit mettra en vedette trois figures emblématiques de la scène musicale guinéenne : Deeg J Force 3, Banlieuz’art et Amaza. Ces artistes talentueux promettent de captiver le public sénégalais avec leurs performances vibrantes et rendre hommage à la richesse culturelle africaine.





Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la diplomatie culturelle visant à renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre le Sénégal et la Guinée. Cet évènement symbolise un pont culturel entre les deux nations et offre une plateforme inédite pour découvrir et apprécier les influences musicales mutuelles.





Le concert du 22 juin sera, à n'en pas douter, une soirée de fraternité et de partage culturel, illustrant le pouvoir unificateur de la musique.