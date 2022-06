Fête de la musique : La diva Coumba Gawlo Seck adresse un message à ses fans !

À l'occasion du 40e anniversaire de la Fête de la musique, la diva sénégalaise Coumba Gawlo Seck adresse un message de reconnaissance à son public qui l'a toujours soutenue sur scène. Selon la chanteuse, cette fête est un moment de partage et de dialogue pour toute la communauté artistique d'ici et d'ailleurs.





"Moment de partage et de communion, la Fête de la musique, célébrée le 21 juin de chaque année, m'offre l'occasion d'adresser ce message de remerciements au public, à mes fans et aux membres de mon orchestre, pour tous les témoignages et marques d'affection que j'apprécie à leur juste valeur", a-t-elle fait savoir.