Fête de la musique : «Concert de casseroles» ou «Faites du bruit ?»

fête de la musique ou bruit de casseroles

«Faites de la musique !», a dit Jacques Lang, l’ancien Ministre de la Culture français à l’origine de la Fête de la musique qu'on va célébrer partout dans le monde ce 21 juin 2022.





Le lendemain mercredi 22 juin, au Sénégal, c’est un concert de casseroles qu’une partie de la jeunesse sénégalaise s’apprête à donner, à l’appel du leader de l’opposition Ousmane Sonko et qui pourrait se résumer à «Faites du bruit !» et montrer au président Macky Sall que vous êtes en colère.





À Seneweb, pour rester dans l’ambiance du moment, on s’est posé la question suivante : le bruit, est-ce de la musique ?





La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. On comprend donc qu’il y ait des règles à respecter, différentes d'un spectacle de casseroles qui est synonyme d'une manifestation populaire menée par les populations pour se faire entendre par l'opinion publique, en frappant des ustensiles de métal, et de klaxons des automobilistes pour attirer l’attention en produisant du bruit qui peut être considéré comme une pollution sonore.





Loin d'être un spectacle musical au sens propre, un concert de casseroles, c’est plutôt gênant et bruyant. Son objectif, c’est de jeter le discrédit sur vos adversaires politiques et leur montrer le plus bruyamment possible votre capacité de nuisance.





Selon Lamine Ba, spécialiste de la musique, il y a une similitude entre le bruit et le son. ‘’Techniquement, le son et le bruit, c’est la même chose. Ce sont tous les deux des vibrations dans l’air que nous captons avec nos oreilles. La preuve : il y a ce qu’on appelle la musique bruitiste. Le heavy métal s’approche beaucoup de cette conception de la musique. Pour certains, c’est du bruit ; pour d’autres, de l’art", explique-t-il.





En outre, il faut noter la différence entre le bon bruit qui pourrait être toléré, voire intégré dans une musique, et le mauvais bruit, comme une cacophonie générée par un concert de casseroles. La différence est au niveau de la maîtrise du joueur’’.