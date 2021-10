Film Eiffel, l’histoire d’amour derrière cette grande tour : Entretien avec Martin Bourboulon, Réalisateur

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse, Adrienne Bourgès. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours. C’est cette histoire d’amour qui est relatée dans le film « Eiffel » dont la sortie est prévue ce 15 Octobre à Dakar. Il est réalisé par Martin Bourboulon. Une grosse production cinématographique pour la France qui a été projetée pour la presse récemment au Centre Cinématographique Sembene Ousmane. Voici un entretien avec le réalisateur.





Quand et comment vous retrouvez-vous aux commandes d’EIFFEL ?





La longue histoire d’EIFFEL débute il y a plus de 20 ans. On doit l’idée du film et le scénario original à Caroline Bongrand. Au fil du temps, plusieurs versions sont écrites. Pour ma part, j’arrive sur ce projet en 2017 lorsque je rencontre la productrice Vanessa van Zuylen. Je flashe immédiatement sur l’ambition de ce projet : raconter une grande histoire d’amour romanesque sur fond de construction de la Tour Eiffel. Nous avons retravaillé le scénario original avec Caroline Bongrand et Thomas Bidegain, avant que n’interviennent plus tard Tatiana de Rosnay, qui apportera l’idée de la construction du récit en flashbacks et Natalie Carter.





Quelle ligne de conduite vous donnez-vous avec vos co-auteurs ?





Celle de proposer le plus généreusement possible le spectacle d’une grande histoire d’amour croisée avec un film d’aventures, autour de la construction d’un des monuments les plus connus au monde. Tout le travail au scénario – puis à la réalisation et au montage – a consisté à veiller à ce que ces deux histoires se nourrissent l’une de l’autre en permanence, tout en respectant les balises de la réalité. La force du cinéma tient dans sa capacité à se glisser dans ce que l’histoire ne dit pas et à offrir une matière romanesque puissante en développant une hypothèse : Eiffel aurait décidé de construire cette tour dont il ne voulait pas au départ, dans un geste d’amour pour Adrienne. Nous avions tous envie d’un grand film spectaculaire et populaire avec un moteur émotionnel puissant.





Le casting se construit en parallèle de l’écriture ?





Même avant dans le cas de Romain Duris ! Il est le seul que j’ai eu en tête pour le rôle de Gustave Eiffel et à qui j’ai fait lire le scénario. Il correspondait exactement à l’ambition de modernité que je souhaitais insuffler à ce projet. Romain a quelque chose de très ambivalent en lui ; il est rock et moderne dans sa gestuelle comme dans sa manière de se mouvoir dans l’espace, mais porte aussi magnifiquement le costume d’époque. Il a quelque chose de très roman[1]tique que je souhaitais aussi pour cette histoire d’amour, et il sait tout jouer ! Pour moi, il cochait toutes les cases.





Comment est née l’idée de l’associer avec Emma Mackey pour créer ce duo inédit à l’écran ?





C’est Vanessa van Zuylen qui en a eu l’idée en la découvrant dans la première saison de Sex Education. Avec cette série et la force de Netflix, Emma était déjà connue dans le monde entier… Mais son visage hors Sex Education, n’est pas forcément identifié par le plus grand nombre en France. On ne pouvait rêver mieux pour personnifier le mystère qui devait entourer Adrienne. Emma a beaucoup de talent, un sens du jeu et de la situation toujours juste, et instinctif. Avec sa présence, l’idée de modernité que j’évoquais prenait de plus en plus corps.





Pourquoi avoir choisi de faire appel à Matias Boucard pour la lumière d’EIFFEL ?





J’avais beaucoup aimé son travail sur L’AFFAIRE SK1 - cette photo un peu déstructurée en 16mm – comme sur L’ODYSSÉE avec une dimension plus épique, sans compter tout ce qu’il fait en publicités, et ses expériences de tournages multiples. Je notais surtout une grande capacité à travailler une lumière en fonction du sujet du film, en trouvant toujours le ton juste.





Comment avez-vous construit ensemble l’univers visuel du film ?





Il m’a tout de suite parlé des PORTES DU PARADIS de M. Cimino et de THERE WILL BE BLOOD de P.T Anderson. Une image très texturée avec du grain qui assume le fait que cette histoire soit un film d’époque mais sans chercher à faire les bons élèves. Ne pas chercher absolument à être histori[1]quement collé à l’époque, mais rester toujours vraisemblable et vivant. On a pris des libertés sans pour autant, je pense, choquer l’œil du spectateur. Pour les costumes par exemple, il n’y a pas d’anachronisme mais une manière de porter l’habit qui n’est pas forcément celle de l’époque. Je tenais par exemple lorsque Eiffel harangue la foule, qu’il soit chemise ouverte et le col relevé. Cela lui allait mieux, il était plus héroïque, et aussi plus sexy ! Je pense que dans la réalité, Eiffel était dans un uniforme plus guindé… Se pose aussi le défi de la représentation de la Tour Eiffel…





Y avait-il des scènes que vous étiez particulièrement impatient de tourner ?





J’étais heureux par avance de me confronter à quelque chose d’inédit pour moi : les scènes de sentiments intimes. Plus que la technique et l’enjeu de certains plans en mouvement compliqués, j’étais impatient de tourner la séquence où Eiffel est envahi par une émotion, simplement en regardant une photo. Venant de la comédie, le défi de la mise en scène et la difficulté de faire passer cette émotion au spectateur dans une séquence silencieuse m’attirait beaucoup.





Le montage a duré 36 semaines. Qu’est-ce qui le rend si compliqué ?





Cela a été difficile de trouver la structure et le juste équilibre entre les diffé[1]rentes périodes de l’histoire d’amour et la construction de la Tour. Le scénario est un document qu’il faut savoir oublier pour réinventer une autre écriture. On avait de belles images, des acteurs magnifiques, des scènes très réussies mais l’histoire ne fonctionnait pas encore, la magie de l’émotion n’était pas encore assez présente. Ce fut un travail très long et très coopératif avec Valérie Dessine, la monteuse du film. Vanessa van Zuylen, Ardavan Safaee et Marie De Cenival, se sont montrés très disponibles durant cette période, en suivant les différentes versions de mon[1]tage. Leur regard frais et pertinent nous ont aidés à trouver la bonne version, celle dont nous étions tous heureux et fiers.





C’est pendant ce temps du montage se compose aussi la musique ?