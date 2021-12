Finale Prix Découvertes RFI : Mariaa Siga et Ash The Best nominés

Mariaa Siga et Ash The Best deux senegalais

Cette année, deux artistes Sénégalais sont nominés pour la finale des "Prix découvertes RFI". Il s'agit de Mariaa Siga et Ash The Best. Deux chanteurs qui ont prouvé leurs talents musicaux au cours de cette année et séduit les mélomanes.





L’heureux gagnant sera connu le 17 décembre prochain lors d’une émission en Facebook Live après le vote du grand jury, présidé par Lokua Kanza ainsi que par le vote du public.





Le pré-jury du « Prix découvertes Rfi » a sélectionné les 10 finalistes de l’édition 2021. Ils seront soumis au vote du grand jury composé d’artistes et de professionnels, mais également à celui du public qui peut voter dès aujourd’hui, et ce, jusqu’au 15 décembre prochain.





Le pré-jury du « Prix découvertes Rfi » s’est réuni le 29 novembre pour une réunion de délibération afin de choisir les 10 finalistes de cette édition parmi les 60 candidats sélectionnés par les collèges d’écoutes de France Médias Monde.