FOPICA : Le budget alloué au cinéma sénégalais passera à 2 milliards, en janvier

Hausse du Budget du Fopica par Macky Sall

Le budget du Fopica - le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle - passera à 2 milliards de francs Cfa, à partir de 2022. L’annonce a été faite par le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall, lors de la cérémonie de clôture du Fespaco, à Ouagadougou.





Après avoir remercié son homologue burkinabé pour la tenue de cette 27e édition, le président Sall a fait savoir que selon lui, «le Fespaco a atteint ses lettres de noblesse et c'est l'occasion pour moi de féliciter l'ensemble des cinéastes, les producteurs, acteurs, tous ceux qui gravitent autour du cinéma».

Mieux, ajoute-t-il, «nous devons accompagner et financer le cinéma africain. Les Africains doivent prendre de plus en plus une part importante dans le financement du cinéma».





C’est la raison pour laquelle Macky Sall révèle travailler à l'échelle de l'Union africaine, pour que les fonds de soutien du cinéma puissent augmenter.