Galsen Hip Hop Awards : Ash The Best meilleur artiste, LNN de Dip meilleur album

Ash The Best a raflé trois trophées lors de la cérémonie du Galsen Hip Hop Awards Awards. Il a été nommé meilleur artiste hop hop, meilleur Ep maxi et meilleure révélation de l’année. Ce, devant d’autres rappeurs comme Dip, Akbess ou PPS.La cérémonie, à l’initiative de Point Blank Prod s’est tenue ce samedi 13 Décembre en présence de grands noms du hip hop comme Gaston ou Daara-J Family. Bien que sobre et à huis clos à cause de la Covid-19, elle a eu lieu dans une ambiance festive.D’autres trophées, 11 exactement, ont également été décernés. Celui du meilleur lyriciste est allé à PPS The Writah, meilleur album à Dip avec LNN. La meilleure vidéo clip et le meilleur album groupe reviennent à Daara-J Family . Quant au meilleur featuring, le choix a été porté sur Karabalick et Rept’yle Music, « Fou Lerr lako tekk ».Ash The Best, meilleur artiste de l’année s’impose de plus en plus sur la scène du hop hop sénégalais. De son vrai nom Elhadj A. Thiare, il est né le 29 janvier 1998 à Pikine est le fils d’un ancien artiste qui faisait partie du groupe de reggae sénégalais « Niominka Bi ».C’est la raison pour laquelle Ash The best s’est très tôt intéressé à la musique. Mais, c’est seulement en 2013 qu’il se lance dans sa passion, s’initie aux lyrics et aux rimes.Talentueux, il remporte en 2017 le titre de «meilleure révélation de l’année », décerné par le site rapdjoloff.com avec son premier single « My Nigga ». Il a également été plusieurs fois finaliste du concours « Flow up ».Il faut le reconnaître, Ash The Best a un style particulier. Quant à sa musique, elle relate la vie quotidienne, son enfance, ses passions.Récemment il a organisé un concert dans un hôtel de la place. Pari réussi pour son baptême de feu car le public lui a répondu en masse. Grâce aussi à sa voix suave il a chanté la B.O de la série Karma intitulé «Demb wetona».