Germaine Acogny, première femme africaine lauréate du Grand Prix de la SACD

Le conseil d’administration de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques ( SACD) a présenté hier les Trophées 2022. Talents confirmés et nouveaux talents, toutes les disciplines et tous les répertoires de la SACD sont célébrés et récompensés par un prix : théâtre, scénographie, cinéma, danse , animation , télévision, musique, création numérique, arts du cirque, arts de la rue, radio, comédie.



Après son prestigieux Lion d'or décerné par la biennale de Venise en 2021, la mère de la danse contemporaine Germaine Acogny ne cesse de glaner des récompenses pour l'honneur de son pays, le Sénégal. La grande Diva Sénégalaise vient d'être honorée par la SACD ( Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) qui lui a décerné le plus grand Prix de toutes les disciplines du monde des arts et de la culture.



Jointe par Seneweb depuis l'Italie, Germaine Acogny dédie cette distinction à tout le peuple sénégalais.



À rappeler que ce Grand Prix a toujours été remporté par de grandes personnalités issues du monde des arts : Maurice Béjart en 1980, Merce Cunningham en 1997, William Forsythe en 2016 et Maguy Marin en 2019. Germaine Acogny est la deuxième femme au niveau mondial et la première femme africaine à recevoir ce grand prix de la SACD.